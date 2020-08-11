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Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса

11.08.20 12:22 , РБК Украина
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Закон о легализации игорного бизнеса подписал глава государства Владимир Зеленский. Ранее документ одобрил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Последний этап прохождения законопроекта - 11 августа возвращен с подписью от президента.

Так, 21 июля парламентарии отклонили три проекта постановлений, которые блокировали подписание закона об игорном бизнесе. Таким образом, нардепы разблокировали подписание документа.

Подчеркнем, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключал, что президента могут попросить ветировать закон и перевнести в парламент со предложениями главы государства, поскольку в нем сейчас существует несколько технических разногласий.

Напомним, 14 июля народные депутаты приняли во втором чтении закон о легализации игорного бизнеса, несмотря на большое количество правок.

МинПром

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