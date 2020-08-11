Производство автомобилей в Украине: все ниже, ниже и ниже По предварительным данным Укравтопрома, в июле на украинских заводах было собрано 236 автотранспортных средств. По сравнению с результатом годичной давности выпуск автотранспорта в стране снизился почти на 62%.



Как и в прошлом году, вся июльская статистика по легковым авто была сформирована крупноузловой сборкой автомобилей марки Skoda на заводе Еврокар. За отчетный месяц на Еврокаре собрали 172 машины, что на 68% меньше, чем в июле 2019 г.



Выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) сократился на 84% до 4 шт. (все изготовлены на заводе "Черкасский автобус").



В то же время, на фоне общего падения, на 11% выросло производство автобусов. В течение месяца на четырех предприятиях было сделано 60 автобусов.



Больше других, как и годом ранее, изготовил автобусов "Черкасский автобус" — 25 шт. Черниговский автозавод закончил месяц показателем — 24 автобуса. На ЗАЗе выпустили 9 автобусов и 2 шт. собрал Часовьярский завод.



Всего с начала 2020 года в Украине было выпущено 2122 ед. автотранспортных средств, что на 40% меньше, чем за первые семь месяцев прошлого года.



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