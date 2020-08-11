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Финансовый партнер Газпрома допустил остановку реализации Севпотока-2

11.08.20 11:33
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Если США ужесточат санкции против проекта "Северный поток-2", возрастет вероятность задержки или прекращения реализации проекта, говорится в отчете компании Uniper. Компания является одним из финансовых партнеров "Газпрома" по газопроводу.

"По мере того как США активизируют свои усилия по целевым санкциям против проекта "Северный поток-2", вероятность задержки или даже прекращения строительства трубопровода возрастает",— говорится в отчете.

В Uniper отмечают, что, несмотря на приостановку укладки труб, "Северный поток-2" работает над завершением проекта. "Uniper активно следит за ситуацией и принимает все необходимые меры для того, чтобы соблюсти все необходимые правила… Неудача "Cеверного потока-2" по-прежнему рассматривается как основной индивидуальный риск для Uniper. В случае если проект не будет завершен, Uniper, возможно, придется списать кредит, предоставленный Nord Stream 2, и потерять ожидаемый процентный доход",— говорится в отчете.

Напомним, в июле госсекретарь Майк Помпео потребовал от Shell, Engie, Uniper, Wintershall и OMV "уйти немедленно" из проекта. В противном случае компании могут столкнуться, в частности, с блокировкой всех активов в США. Новые угрозы звучат на фоне активизации усилий "Газпрома" по завершению проекта.

МинПром

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