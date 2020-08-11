Руководитель КНР пугает китайцев голодом из-за пандемии Глава Китая Си Цзиньпин обратился к своим согражданам прекратить расточительство в еде. Он просит китайцев начать экономить продовольствие. Об этом информирует агентство "Синьхуа".



"Необходимо укрепить законодательство, усилить надзор, принять эффективные меры, создать долгосрочный механизм и решительно пресекать излишние траты продовольствия", - заявил глава Китая.



Лидер КНР подчеркнул, что расточительное поведение граждан Китая в этом вопросе "ужасает и огорчает". Пандемия коронавируса, по его словам, показала, что риски в области продовольственной безопасности никуда не исчезают.



Он также отметил, что государство должно проводить последовательную пропагандистскую работу в этом направлении: прививать обществу привычку умеренности в еде, сделать так, чтобы расточительство было стыдным явлением, а экономия на еде - почетным.



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