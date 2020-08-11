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Индия ставит заслон для нержавейки из Индонезии

11.08.20 10:47 , Металлоснабжение и сбыт
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Директорат по торговым спорам (DGTR) Министерства торговли Индии предварительно рекомендовал ввести компенсационные пошлины на нержавеющий листовой прокат индонезийского производства, заявив, что поставки этой продукции наносят ущерб национальным производителям.

Инициатором расследования, стартовавшего в октябре 2019 г., выступили индийские компании Jindal Stainless, Jindal Stainless (Hisar) и Jindal Stainless Steel, а также отраслевая ассоциация Indian Stainless Steel Development Association (ISSDA).

Рекомендованная ставка компенсационных пошлин составляет для различных индонезийских поставщиков от 22,31 до 24,83%. Окончательное решение должно быть принять Министерством финансов Индии.

Производство нержавеющей стали в Индонезии резко возросло в последние годы благодаря строительству металлургических заводов китайскими компаниями. Однако в Китае, Евросоюзе и некоторых других странах действуют антидемпинговые пошлины на индонезийскую продукцию.

МинПром

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