Металлурги Южной Кореи планируют сокращение производства Южнокорейские компании Posco и Hyundai Steel планируют сократить производство сырой стали из-за резкого снижения мирового спроса на сталь из-за пандемии коронавируса.



По сообщениям СМИ, ранее в этом году Posco планировала произвести 36,7 миллиона тонн нерафинированной стали в 2020 году, но она снизила свои оценки производства до 35,3 миллиона тонн из-за падения спроса от ключевых потребителей.



Hyundai Steel также планирует гибко корректировать объемы производства в этом году, если восстановление экономики будет отложено из-за пандемии коронавируса. Hyundai Steel произвела 9,8 миллиона тонн в первой половине этого года по сравнению с годовым целевым показателем в 21 миллион тонн в 2020 году.



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