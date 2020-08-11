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Потанин начал новый виток дискуссии об управлении Норникелем

11.08.20 09:57
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Совладелец никелево-палладиевого гиганта Норникеля Владимир Потанин намекнул на спорность сохранения подписанного восемь лет назад акционерного соглашения с Русалом, породив новый виток дискуссии о судьбе управления компанией и дивидендах.

Акционерное соглашение между основными владельцами Норникеля стало рудиментом, не нужно для развития компании, позволяет давить на нее ради извлечения дивидендов, невзирая на условия, сказал Reuters Потанин, крупнейший акционер и глава Норникеля.

"Сохранение этой “надстройки” приведет к еще большему давлению на Норникель с целью получать максимальные дивиденды, независимо от экономической и социальной ситуации вокруг компании", - сказал Потанин в комментарии, переданном по электронной почте.

Соглашение в 2012 году подписывали холдинг Потанина Интеррос, алюминиевый гигант Русал и бизнесмен Роман Абрамович, чтобы прекратить предыдущий конфликт вокруг стратегии, дивидендов и управления компанией. Оно истекает 1 января 2023 года и пока неясно, пойдут ли акционеры на его продление.

Документ помог разрешить спор, ввел право вето отдельных акционеров на некоторые сделки, финансовый контроль и управляющего партнера, которым сейчас является Потанин.

Норникель повысил эффективность бизнеса и выстроил качественную систему управления, а инструменты в акционерном соглашении стали рудиментами, "которые не нужны Норникелю для дальнейшего эффективного развития и модернизации", сказал Потанин.

Сейчас Потанину принадлежит 34,54% Норникеля, Русалу - 27,8%.

МинПром


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