Зарубежные рынки не успевают за добычей российского угля Российская угольная отрасль может столкнуться с самым серьезным за последние 20 лет кризисом из-за сжатия внешних рынков, считают аналитики PwC., пишет газета "Коммерсант".



Сильная зависимость угольной отрасли России от экспорта станет для нее проблемой, следует из исследования PwC "На сломе трендов: какое будущее ждет российский угольный экспорт". Авторы считают, что отрасль столкнется с сокращением спроса за рубежом, поскольку потребление угля в Азии прекращает расти, а в Европе ощутимо падает. Так, после достижения пика мирового потребления угля в 2013 году (162 эксаджоуля) за 2013–2019 годы оно сократилось на 2,5%.



По базовому прогнозу МЭА до 2040 года, потребление угля будет снижаться в Германии, Южной Корее, Японии и даже Китае, а на эти страны в 2019-м пришлось 45% российского экспорта.



Единственным крупным быстрорастущим рынком в среднесрочной перспективе останется Индия (со среднегодовым темпом 2,5%), на которую приходится лишь 3,7% угольного экспорта РФ, а крупнейшими поставщиками выступают Индонезия и Австралия. Общая стагнация спроса на уголь, по мнению аналитиков PwC, приведет к долгосрочному снижению азиатской ценовой премии, а именно ее наличие делало актуальными масштабные проекты модернизации железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба.



В результате России будет сложно сохранить долю в мировом экспорте угля, которая по итогам 2019 года составляла 16,6%, не говоря уже о ее росте.



Эти утверждения прямо противоположны ожиданиям правительства, которые изложены в стратегии развития угольной отрасли, утвержденной в этом году. Ее консервативный и оптимистический сценарии предполагают рост экспортных поставок к 2035 году до 259 млн и 392 млн тонн соответственно (против 205 млн тонн в 2019 году).



МинПром



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