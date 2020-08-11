Минэкономики ухудшило прогноз падения ВВП Украины Падение ВВП Украины в 2020 году составит 6% вместо ожидавшихся в апреле этого года 4,2%, а рост экономики в 2021-м возобновится на уровне 3,2% ВВП вместо 2,4%, такой консенсус-прогноз о влиянии COVID-19 на экономику и общество обнародовало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в понедельник.



"По прогнозам экспертов, Украина демонстрирует более глубокое падение, нежели мировая экономика, оно составит 6% в 2020 году... Характер возобновления будет зависеть от уже существующих карантинных мер в Украине, а также усиленных в условиях „адаптивного карантина“, которые будет иметь негативное влияние на экономику страны, вследствие чего возобновление будет медленным", — указано в июльском консенсус-прогнозе, составленном на базе усредненных прогнозных показателей экспертных оценок ведущих специалистов в сфере макроанализа и прогнозирования.



Согласно документу, в 2020 году более сдержанными будут инфляционные процессы — 5,8% декабрь к декабрю-2019 против 7% в предыдущем опросе, среднегодовой обменный курс предполагается на уровне 27 грн/долл. против 28,85 27 грн/$.



«Все элементы спроса покажут отрицательную динамику, но самым большим будет падение инвестиций, которое углубилось до 20,3% с 14,8% в предыдущем консенсус-прогнозе. Бюджетное стимулирование, введенное для поддержания спроса населения и смягчения негативных последствий, вызванных карантинными мероприятиями, возрастет, что в условиях сокращения доходов повлечет существенный рост дефицита бюджета до 5,6% ВВП», — указано в документе.



При этом среди главных допущений — высокая вероятность наступления второй волны пандемии COVID-19 во втором полугодии 2020 года.



Эксперты ухудшили прогноз роста безработицы с 9,4% до 9,6% в этом году, с откатом до 9,2% в следующем (ранее ожидалось 9,1%).



Эксперты также улучшили прогноз инфляции в 2021 году с 7% до 6%, а что касается обменного курса, то в следующем году они ожидают девальвации до 28,6 грн/$ в среднем по году.



Как указано в документе, к концу этого года прогнозируется курс 28,25 грн/$, а к концу 2021-го — 29,2 грн/долл.



Согласно консенсус-прогнозу, в 2021 году все элементы спроса будут иметь положительную динамику, а наибольший рост ожидается в инвестициях — 8,5%.



При этом в 2022 году рост экономики прогнозируется на уровне 3,5% ВВП, в 2023-м он ускорится до 4,1% ВВП и в 2024-м — до 4,5%ВВП, указано в документе.



Дефицит госбюджета эксперты ожидают на уровне 5,5%ВВП, а в 2021-м — 3,4% ВВП.



При этом реальная среднемесячная зарплата в 2020 году вырастет на 1,6% (ранее ожидалось ее сокращение на 13,9%), а в 2021 году — на 3,8% (предыдущий прогноз — на 3,2%).



МинПром



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