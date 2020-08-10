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Ярославский собрался в международный суд

10.08.20 17:29 , Интерфакс-Украина
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У Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) отсутствуют какие-либо законные основания отказывать в разрешении на концентрацию акций ПАО "Мотор Cич" китайским инвесторам предприятия и группе DCH Александра Ярославского, говорится в заявлении DCH в понедельник.

МКУ не имеет законного права отказать в удовлетворении нашей совместной с китайскими партнерами заявки (…) Если АМКУ, в нарушение законодательства Украины, не выдаст согласие в установленные сроки или откажет, такие действия АМКУ будут обжалованы в судебном порядке", – указано в документе.

DCH отмечает, что сделка не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на рынке Украины, так как покупатели не ведут деятельность на рынках, на которых представлена "Мотор Сич", в том числе и в Украине. Помимо того, заявители отсутствуют в санкционных списках Украины, уточняется в заявлении.

Группа также подчеркнула, что у АМКУ от 45 до 135 календарных дней на рассмотрение заявки, напомнив, что ранее ведомство нарушало эти сроки при рассмотрении предыдущих заявок китайских партнеров.

DCH также заявила, что "Мотор Сич" находится в плачевном финансовом состоянии из-за блокировки развития ПАО украинскими властями с 2017 года, в частности, уголовных производств и наложенного ареста на все 100% акций. "Владельцы акций "Мотор Сичи" уже три года не могут распоряжаться принадлежащим им имуществом, принимать участие в управлении предприятием и контролировать соответствие принимаемых менеджментом решений своим экономическим интересам" – отмечается в документе с напоминанием, что арест является временной мерой. По мнению DCH, арест акций не способствует обеспечению сохранности имущества, а ведет предприятие к уничтожению.

"Такой контекст событий дает акционерам "Мотор Cичи" все основания рассматривать действия украинских правоохранительных органов как давление на бизнес и обращаться в международные судебные институты, чтобы положить конец этому вопиющему произволу и восстановить свои нарушенные права", – говорится в заявлении.

Еще одним поводом для возможного международного арбитража в документе названо нарушение национального законодательства и международных договоренностей в сфере зашиты инвестиций. DCH указывает, что все стороны сделки, направленной на согласование в АМКУ, являются частными компаниями, а "Мотор Cич" отсутствует в перечне стратегических объектов государственной собственности и в числе объектов, вошедших в госстратегию развития авиастроительной отрасли.

В заявлении подчеркивается, что DCH рассматривает свое участие в развитии "Мотор Сичи" как один из важнейших приоритетов своей инвестиционной стратегии, имеет достаточно финансовых возможностей для осуществления концентрации акций предприятия без привлечения финансирования со стороны.

ы будем самостоятельно осуществлять полноценный корпоративный контроль в долгосрочной перспективе. Исходя из этого, мы приложим все усилия и используем все законные инструменты для того, чтобы защитить как свои инвестиции, так и инвестиции наших китайских партнеров по ПАО "Мотор Сич", – сказано в документе.

Ранее сообщалось, что А.Ярославский попросил президента Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию, складывающуюся вокруг продажи акций "Мотор Сичи".

МинПром

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