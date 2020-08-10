Ярославский собрался в международный суд У Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) отсутствуют какие-либо законные основания отказывать в разрешении на концентрацию акций ПАО "Мотор Cич" китайским инвесторам предприятия и группе DCH Александра Ярославского, говорится в заявлении DCH в понедельник.



"АМКУ не имеет законного права отказать в удовлетворении нашей совместной с китайскими партнерами заявки (…) Если АМКУ, в нарушение законодательства Украины, не выдаст согласие в установленные сроки или откажет, такие действия АМКУ будут обжалованы в судебном порядке", – указано в документе.



DCH отмечает, что сделка не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на рынке Украины, так как покупатели не ведут деятельность на рынках, на которых представлена "Мотор Сич", в том числе и в Украине. Помимо того, заявители отсутствуют в санкционных списках Украины, уточняется в заявлении.



Группа также подчеркнула, что у АМКУ от 45 до 135 календарных дней на рассмотрение заявки, напомнив, что ранее ведомство нарушало эти сроки при рассмотрении предыдущих заявок китайских партнеров.



DCH также заявила, что "Мотор Сич" находится в плачевном финансовом состоянии из-за блокировки развития ПАО украинскими властями с 2017 года, в частности, уголовных производств и наложенного ареста на все 100% акций. "Владельцы акций "Мотор Сичи" уже три года не могут распоряжаться принадлежащим им имуществом, принимать участие в управлении предприятием и контролировать соответствие принимаемых менеджментом решений своим экономическим интересам" – отмечается в документе с напоминанием, что арест является временной мерой. По мнению DCH, арест акций не способствует обеспечению сохранности имущества, а ведет предприятие к уничтожению.



"Такой контекст событий дает акционерам "Мотор Cичи" все основания рассматривать действия украинских правоохранительных органов как давление на бизнес и обращаться в международные судебные институты, чтобы положить конец этому вопиющему произволу и восстановить свои нарушенные права", – говорится в заявлении.



Еще одним поводом для возможного международного арбитража в документе названо нарушение национального законодательства и международных договоренностей в сфере зашиты инвестиций. DCH указывает, что все стороны сделки, направленной на согласование в АМКУ, являются частными компаниями, а "Мотор Cич" отсутствует в перечне стратегических объектов государственной собственности и в числе объектов, вошедших в госстратегию развития авиастроительной отрасли.



В заявлении подчеркивается, что DCH рассматривает свое участие в развитии "Мотор Сичи" как один из важнейших приоритетов своей инвестиционной стратегии, имеет достаточно финансовых возможностей для осуществления концентрации акций предприятия без привлечения финансирования со стороны.



"Мы будем самостоятельно осуществлять полноценный корпоративный контроль в долгосрочной перспективе. Исходя из этого, мы приложим все усилия и используем все законные инструменты для того, чтобы защитить как свои инвестиции, так и инвестиции наших китайских партнеров по ПАО "Мотор Сич", – сказано в документе.



Ранее сообщалось, что А.Ярославский попросил президента Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию, складывающуюся вокруг продажи акций "Мотор Сичи".



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