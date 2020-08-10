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Иран неспешно наращивает выпуск меди

10.08.20 17:14 , Iran.ru
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Результаты деятельности крупных промышленных и горнодобывающих компаний Ирана показали, что за первые четыре месяца текущего 1399 иранского календарного года (с 21 марта по 22 июля) было произведено более 91 тыс. тонн катодной меди.

Это на 1% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Согласно статистическим таблицам, с 21 марта по 22 июля 2020 года заводы по производству меди Meydouk и Sarcheshmeh произвели 91 080 тонн катодной меди, сообщает Iran.ru со ссылкой на Mehr News.

Всего за четвертый месяц текущего года (с 20 июня по 22 июля) указанными производственно-производственными предприятиями произведено 22 072 тонны катодной меди.

Что касается производства медного анода, то с 21 марта по 22 июля 2020 года в стране было произведено 121 202 тонны медного анода, что на 3% больше, чем за тот же период прошлого года.

При этом за первые четыре месяца текущего года произведено 403 994 тонны медного концентрата, что на 1% больше, чем за соответствующий период прошлого года.
Статистика Национальной иранской компании по производству меди (NICICO) указывает на открытие 528 млн тонн новых запасов меди. Иран находится на 7-м месте в мире по производству меди.

МинПром

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