В Украине началась долгожданная дефляция Потребительские цены в Украине в июле 2020 года по сравнению с июнем снизились на 0,6%. С начала года инфляция составила 1,4%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.



По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к июню 2019 года) инфляция осталась на уровне 2,4%.



Продукты питания в Украине за июль 2020 года подешевели на 1,5%. Больше всего подешевели яйца - на 15,1% и овощи - на 15%. В то же время, фрукты подорожали на 1%.



Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,5%, на одежду и обувь - снизились на 4,8%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 1,2% (в том числе газ подорожал на 7,5%).



Предметы домашнего обихода и бытовая техника подешевели на 0,1%, здравоохранение подорожало на 0,3%, транспорт подорожал на 1,2% (в т.ч. цены на топливо выросли на 3,4%), цены на связь выросли на 0,3%, на отдых и культуру выросли на 0,5%, образование подорожало на 0,1%, рестораны и гостиницы подорожали на 1,0%.



Отметим, согласно макропрогнозу Кабинета министров, в 2020 году инфляция (декабрь к декабрю) ускорится до 11,6%.



Напомним, по данным Всемирного банка за 2017 год, средние цены в Украине составляли 33,4% от уровня средних по миру.



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