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Украина хочет увеличить свои долги еще на 3,5 млрд долл

10.08.20 16:41 , Бизнес Цензор
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Министерство финансов надеется получить до конца года еще два транша по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС. Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью для Kyiv Post, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Министр уточнил, что с начала 2020 года Украина уже получила 2,1 млрд долл. от МВФ по новой программе, 500 млн евро от ЕС по предыдущей программе макрофинансовой помощи и $50 млн от Всемирного банка.

"До конца года мы еще рассчитываем на кредит от Всемирного банка на сумму 700 млн долл., 1,4 млрд долл. от МВФ, предусмотренных двумя просмотрам программы в этом году, и 1,2 млрд евро по новой программе макрофинансовой помощи от ЕС. Однако у нас есть амбициозная цель – перейти на другой формат сотрудничества с МВФ и минимизировать зависимость от внешних кредиторов", – отметил С.Марченко.

Как сообщалось, после внесения изменений в госбюджет на 2020 год его дефицит увеличен с с 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн, его планируется профинансировать за счет займов.

МинПром

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