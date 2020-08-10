Мировой рынок M&A в начале 3 квартала показал резкий рост За первые шесть недель третьего квартала на мировом рынке слияний и поглощений (M&A) отмечен резкий рост активности компаний. Об этом сообщает FT со ссылкой на подсчеты Refinitiv.



С начала июля было заключено уже восемь очень крупных сделок, каждая на сумму более 10 млрд долл. — это стало рекордным показателем для начала второго полугодия с 2007 года.



Так, например, в начала августа американская нефтяная компания Marathon Petroleum согласилась продать сеть своих АЗС за $21 млрд японской компании Seven & I Holdings, которой принадлежит розничная сеть супермаркетов 7-Eleven. В середине июля американский производитель процессоров, микросхем и других компонентов электроники компания Analog Devices купила производителя процессоров Maxim Integrated Products за 20 млрд долл.



Эксперты считают такой процесс закономерным после временного затишья, вызванного жесткими ограничительными и карантинными мерами во втором квартале. "Думаю, этот процесс будет продолжаться в ближайшее время,— цитирует FT Элисон Хардинг-Джонс, возглавляющую в Citi департамент по рынкам M&A в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).— Мы можем увидеть крупные стратегические поглощения, слияния путем обмена акциями среди компаний в пострадавших секторах экономики и растущее число покупок со стороны частных инвесткомпаний".



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



