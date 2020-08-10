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Мировой рынок M&A в начале 3 квартала показал резкий рост

10.08.20 15:53
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За первые шесть недель третьего квартала на мировом рынке слияний и поглощений (M&A) отмечен резкий рост активности компаний. Об этом сообщает FT со ссылкой на подсчеты Refinitiv.

С начала июля было заключено уже восемь очень крупных сделок, каждая на сумму более 10 млрд долл. — это стало рекордным показателем для начала второго полугодия с 2007 года.

Так, например, в начала августа американская нефтяная компания Marathon Petroleum согласилась продать сеть своих АЗС за $21 млрд японской компании Seven & I Holdings, которой принадлежит розничная сеть супермаркетов 7-Eleven. В середине июля американский производитель процессоров, микросхем и других компонентов электроники компания Analog Devices купила производителя процессоров Maxim Integrated Products за 20 млрд долл.

Эксперты считают такой процесс закономерным после временного затишья, вызванного жесткими ограничительными и карантинными мерами во втором квартале. "Думаю, этот процесс будет продолжаться в ближайшее время,— цитирует FT Элисон Хардинг-Джонс, возглавляющую в Citi департамент по рынкам M&A в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).— Мы можем увидеть крупные стратегические поглощения, слияния путем обмена акциями среди компаний в пострадавших секторах экономики и растущее число покупок со стороны частных инвесткомпаний".

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