Энергомашспецсталь выплавила стали на 26% больше, чем год назад Завод "Энергомашспецсталь" (ЭМСС) в январе-июле текущего года увеличил выплавку стали на 25,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 39 тыс. т. В том числе в июле произведено 6 тыс. т стали. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в отрасли.



По итогам первого полугодия завод нарастил выпуск стали на 26% – до 34 тыс. т. Тогда как в 2019 году ЭМСС снизила выплавку стали на 4,8% – до 59 тыс. т.



В 2020 году предприятие планирует удвоить производство и продажи товарной продукции по сравнению с 2019 годом – до 3,7 млрд грн. При этом в 2019 году завод сократил объем производства товарной продукции на 6% по сравнению с 2018-м – до 2,260 млн грн.



По итогам прошлого года ЭМСС получила 866,4 млн грн чистой прибыли.



ПАО "Энергомашспецсталь" (Краматорск, Донецкая обл.) – крупнейший украинский производитель специальных литых и кованых изделий индивидуального и мелкосерийного производства для металлургии, судостроения, энергетики (ветро-, паро-, гидро-, атомной) и общего машиностроения. Продукция с маркой ЭМСС известна в более чем 50 странах мира.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



