Премьер объяснил, почему не трудоустроил 500 тыс. безработных Кабинет министров не смог выполнить обещание создать 500 тыс. рабочих мест в мае 2020 года для потерявших работу из-за карантина, однако продолжает работать в этом направлении. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью Радио Свобода, передает БизнесЦензор.



"Конечно, до мая такое большое количество трудоустроить не удалось, поскольку длился карантин, он и продолжается. И тогда довольно жесткими были меры. Предусматривать, прогнозировать было трудно. Но этой обязанности создать это количество рабочих мест, никто из государства, власти, из правительства не снимает. И мы должны создать условия для того, чтобы все люди имели возможность зарабатывать деньги и получить рабочие места", – сказал Д.Шмыгаль.



В то же время, по словам премьера, Кабмин создал предпосылки для того, чтобы это количество рабочих мест было создано.



"И это в том числе 35 млрд грн из фонда на борьбу COVID и с последствиями, которые были выделены на "Большое строительство". Это +100 млрд гривен выделенных на строительство дорог и на строительство школ, садов, стадионов", – сказал премьер.



"Каждая гривня в строительстве создает рабочее место и создает плюс 8 сопутствующих рабочих мест в сопутствующих отраслях. На сегодня мы имеем статистику, 385 тыс. рабочих мест сохранено благодаря программам, в том числе благодаря рефинансированию и перекредитованию для малого и микробизнеса, почти 220 тыс. трудоустроено официально через службу занятости", – добавил Д.Шмыгаль.



Премьер уточнил, что сейчас официально зарегистрировано 506 тыс. безработных, тогда как по состоянию на апрель их было около 400 тыс., а в целом количество людей, потерявших работу, правительство оценивало в 2 млн.



Как сообщалось, в апреле Д.Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров с целью преодоления последствий введенного карантина планирует в мае создать около 500 тыс. новых рабочих мест со средней зарплатой 6-8 тыс. грн в месяц.



В презентации плана министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко уточнялось, что на строительстве дорог и транспортной инфраструктуры планируется создать 154 тыс. рабочих мест, в сфере благоустройства – 150 тыс., сельского хозяйства – 85 тыс.



Однако по состоянию на июнь в сфере дорожного строительства создано 10 тыс. рабочих мест из анонсированных Минэкономики 150 тыс.



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