Пандемия нанесла рынку стали мощнейший удар Основы рынка стали значительно ослабели в первой половине 2020 года из-за COVID-19. По всему миру наблюдался резкий спад спроса на сталь, так как были введены меры по остановке производства. Об этом пишет британское аналитическое агентство MEPS International Ltd.



Ни одно другое событие не привело к такому резкому сокращению потребления стали за столь короткое время, включая финансовый кризис 2009 года. Следовательно, металлурги по всему миру должны были быстро реагировать на изменяющуюся среду, и многим приходилось принимать решительные меры.



В дополнение к сокращению заказов производителям стали в наиболее пострадавших странах также пришлось адаптировать свои бизнес-операции для соответствия местным мерам по сдерживанию, контролировать вспышки вируса среди своей рабочей силы и справляться с нехваткой персонала.



В результате в первой половине этого года объем производства сократился в большинстве крупнейших стран-производителей готовой стали в мире, мониторинг которых осуществляет MEPS. Некоторые из самых больших процентных сокращений были зарегистрированы в Европейском Союзе, Индии и США.



В течение первой половины этого года ряд сталелитейных заводов продлил или выдвинул планы технического обслуживания. Кроме того, мощность в электродуговых печах была уменьшена, и несколько доменных печей были приостановлены. Последние должны работать почти на полную мощность, чтобы быть прибыльными. Несмотря на то, что выход на ЭДП можно быстро отрегулировать, закрытие доменной печи обычно является долгосрочным решением, поскольку их повторный запуск обходится дорого.



Теперь, когда первая волна пандемии прошла, в большинстве районов сталелитейные компании оценивают свои операционные объемы на вторую половину 2020 года. Однако на данный момент краткосрочные перспективы потребления стали остаются неопределенными.



Поэтому ожидается, что объем производства в большинстве регионов останется ограниченным в третьем квартале. Все более вероятно, что некоторые из временных закрытий мощностей станут постоянными - но в какой степени еще предстоит определить.



В отличие от большей части остального мира, в Китае большинство производителей стали продолжали работать на уровне, близком к нормальному, во время сбоев, связанных с коронавирусом. Ожидается, что, несмотря на пандемию, производство стали в Китае достигнет рекордного уровня в 2020 году.



Этот растущий уровень производства в то время, когда происходят сокращения в большинстве других ключевых стран-производителей стали, приведет к тому, что страна займет увеличенную долю в общем объеме производства стали в мире, на долю которого Китай уже составляет более 50%.



Ожидается, что дальнейшие инвестиции в сталелитейные мощности на других развивающихся рынках, особенно в Юго-Восточной Азии, также будут продолжаться, как и планировалось. Производство стали в этих регионах продолжит расти в среднесрочной перспективе.



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