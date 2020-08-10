Руководство Укрзализныци не хочет бороться с коррупцией Менеджмент "Укрзализныци" на самом деле не заинтересован в борьбе с коррупцией и повышении операционной эффективности. Такое мнение высказал генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.



В частности он обратил внимание на то, что в финплане "Укрзализныци" на 2020 год запланирована закупка 238 тыс. тонн дизельного топлива по среднегодовой цене 29,1 тыс. грн за тонну.



"Такая цена дизельного топлива выглядит издевательски, - отмечает В.Гусак. – За 7 месяцев 2020 года средняя цена оптовая цена дизельного топлива в Украине составила менее 20 тыс. грн за тонну с НДС. На примерно таком же уровне цена и сейчас. Планирование закупок по рыночным ценам позволит уменьшить плановые расходы на дизельное топливо на сумму около 2 млрд грн (25%)".



Глава ФРТУ выразил уверенность, что огромное превышение плановой цены над рыночной дает возможность в любой момент резко поднять цены на топливо на УЗ, в том числе для возможной "коррупционной составляющей". Иначе непонятно, зачем планировать цену в 29 тыс. при рынке в 20 тыс.



Он также обратил внимание на то, что с финплане УЗ на 2020 год эта норма запланирована на уровне 54 кг (на 10 тыс. тонно-километров брутто). Для сравнения, в 2018 году фактический удельный расход дизельного топлива в России составил 28 кг, в Казахстане — 23 кг.



"Неудивительно, что в Украине постоянно говорят о банальном воровстве дизельного топлива на всех уровнях УЗ, а НАБУ регулярно возбуждает уголовные дела по этому направлению. Планирование закупки топлива, исходя из нормы потребления хотя бы в 42 кг и соответствующее уменьшение воровства позволит уменьшить плановые расходы еще на 1 млрд грн", - сказал он.



Кроме того В.Гусак указал, что в финплане УЗ на 2020 год запланирована закупка электроэнергии на сумму 8,4 млрд грн по средней цене 2,15 грн за КВт*час.



"Это существенно выше рынка – за 7 месяцев 2020 году средняя стоимость электроэнергии для промышленности составила 1,6 – 1,7 грн за КВт*час. Если достаточно консервативно предположить, что цена электроэнергии для промышленности по итогам 2020 года не превысит 1,8 грн за КВт*час (сейчас она намного ниже), то плановые расходы УЗ на электроэнергию можно уменьшить на 1,4 млрд грн", - подчеркнул глава ФРТУ.



МинПром



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