Украинский ГМК в июле нарастил экспорт железной руды на 11% Украинские горно-металлургические компании в июле 2020 года нарастили экспорт руды и железорудных концентратов на 11% по сравнению с июлем прошлого года – до 3,9 млн т. В денежном выражении экспорт ЖРС за этот месяц, напротив, упал на 14,9% относительно июля 2019-го – до 322,2 млн долл.



Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики.



По итогам января-июля 2020 года Украина экспортировала 27,03 млн т ЖРС. Это на 16% больше, чем за первые семь месяцев 2019 года.



В январе-июле добывающие компании страны нарастили выручку от экспорта железной руды на 4,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до $2,2 млрд.



Главным потребителем украинского ЖРС остается Китай. Его доля в экспорте за семь месяцев составила 63,55%. На втором месте Польша (8,93%), на третьем – Чехия (6,55%).



Отметим, что Китай в июле импортировал 112,65 млн т железорудного сырья. Это рекордный показатель, который превышает экспорт в июле 2019 года на 24%.



Всего за семь месяцев Китай нарастил импорт руды на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 659,6 млн т.



Как сообщалось, по итогам 2019 года Украина нарастила экспорт ЖРС на 8,1% по сравнению с 2018 годом – до 39,9 млн т. В денежном выражении показатель вырос на 18,5% – до 3,398 млрд долл.



Основные производители железорудного сырья в Украине: комбинат "Сухая Балка", Запорожский ЖРК, Ингулецкий ГОК, Криворожский ЖРК, Полтавский ГОК, Северный ГОК, Центральный ГОК, Южный ГОК, "АрселорМиттал Кривой Рог".



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



