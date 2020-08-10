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Спрос на сталь в Китае поддерживается за счет инвестиций в инфраструктуру

10.08.20 14:21
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Ожидается, что выпуск специальных облигаций региональных правительств Китая, который в основном предназначен для финансирования инфраструктурных проектов, будет набирать обороты в августе, поддерживая спрос на сталь в оставшейся части третьего квартала и в 4 квартале.

По данным Министерства финансов, в январе-июле Китай выпустил 2,266 трлн юаней (326 млрд долл.) новых специальных облигаций, а остаток на конец года составит 1,484 трлн юаней (214 млрд долл.), сообщает Министерство финансов. Министерство хочет, чтобы баланс был выпущен в октябре.

Источники на рынке сообщили, что стоимость новых специальных облигаций, выпущенных в августе, как ожидается, снова приблизится к 1 трлн юаней, после майского выпуска в 998 млрд юаней.

Общая стоимость новых специальных облигаций, выпущенных в 2020 году, составит 1,6 трлн юаней, или на 74% выше, чем 2,15 трлн юаней, выпущенных в 2019 году.

Министерство требует, чтобы специальные облигации были вложены в инфраструктуру, а не в проекты, связанные с недвижимостью, в 2020 году; около 64% специальных облигаций, выпущенных в 2019 году, попали в сектор недвижимости.

Некоторые источники ожидают, что строительство инфраструктуры в Китае получит лучшую поддержку в 2020 году, чем в 2019 году, чтобы смягчить замедление экономики, вызванное пандемией коронавируса.

Некоторые трейдеры говорят, что спрос на сталь на объектах строительства инфраструктуры постепенно улучшился с начала августа, после того, как в конце июля сезон дождей на юге и востоке страны и вдоль реки Янцзы ослабел.

Тем не менее, они сказали, что растущее производство стали в Китае и запасы стали будут продолжать контролировать цены на сталь до конца года.

МинПром

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