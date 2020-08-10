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Цена газа Газпрома продожает падать все ниже уровня рентабельности

10.08.20 14:04 , Интерфакс
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Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в июне 2020 года снизилась до 82 долл. за тысячу кубометров с 94 долл. в мае, следует из данных Федеральной таможенной службы России. Эта цена все ниже и ниже цены уровня безубыточности поставок российского газа в Европу.

По подсчетам "Интерфакса", рентабельный уровень экспорта для "Газпрома" находится не ниже 100 долл. за 1 тыс. кубометров: 13 долл. - себестоимость добычи, 14 долл. - НДПИ, 27 долл. - транспортировка по России, минимум 20 долл. - транспортировка до целевых рынков Европы - итого свыше 70 долл., а затем надо добавить таможенную пошлину в 30%. А по оценке Fitch Ratings, уровень безубыточности - это 105 долл. за тысячу кубов.

В январе 2020 года, по данным Федеральной таможенной службы, средняя цена по экспортному портфелю "Газпрома" была 162 долл., в феврале - 143 долл., в марте - 125 долл., в апреле - 109 долл., в мае - 94 долл. за тысячу кубометров.

Таким образом, уже второй отчетный месяц "Газпром" продает газ за границу в убыток.

Цена газа по контрактам "Газпрома" продолжила крутое пике, хотя спотовые котировки начали восстанавливаться после достигнутых в мае минимальных исторических значений.

МинПром

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