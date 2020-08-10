Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Шмыгаль хочет создать на Донбассе свободные экономические зоны

10.08.20 13:12 , Экономическая правда
печать
размер текста:

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что создание "свободных экономических зон" на Донбассе позволит оживить территорию с точки зрения бизнеса. Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

"Что касается создания привлекательных условий для бизнеса..., который придет на территории, временно оккупированные на сегодня, который придет на территории, которые сегодня расположены у линии разграничения, у нас есть несколько направлений.

Это, конечно же, и налоговые льготы, определенные преференции с точки зрения начала и ведения там бизнеса. Визия и концепция на сегодня есть. Конкретные шаги Минэкономики совместно с Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий разработают и представят", - рассказал Д.Шмыгаль.

По словам премьера, зоны приоритетного развития - это 15-20-километровая зона в пределах от линии разграничения.

"Зоны приоритетного развития - это те зоны, которые требуют определенных преференций для бизнеса, для создания рабочих мест. Сегодня мы можем говорить о создании таких зон в какой-то границы от линии разграничения. Например, 15-километровая зона, может, 20-километровая зона. Мы считаем эти вещи сейчас. И представим их", - сказал Д.Шмыгаль.

Отметим, что издание Vox Ukraine внесло в перечень семи крупнейших экономических ошибок власти за период независимости создание свободных экономических зон и территорий приоритетного развития, что сопровождалось предоставлением льгот и преференций.

Утверждается, что налоговые льготы СЭЗ и ТПР превышали поступления в бюджет от их деятельности, искривлялся экономический ландшафт, происходил уход от налогообложения.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:21
Спрос на сталь в Китае поддерживается за счет инвестиций в инфраструктуру
14:11
Кабмин ужесточит контроль за соблюдением карантина
14:04
Цена газа Газпрома продожает падать все ниже уровня рентабельности
13:57
Вьетнам сократил импорт стали
13:27
Через ОПЗ за 7 месяцев было поставлено 1,47 млн тонн аммиака
12:54
Китайские инвесторы Мотор Сичи надеются на здравый смысл чиновников в Украине
12:36
Saudi Aramco потеряла половину прибыли
12:21
Кабмин одобрил выделение четырех земельных участков для Междуреченского ГОКа
11:54
ArcelorMittal завершила сделку по приобретению шламового трубопровода OSPIL
11:45
Посевная и уборочная кампании оказались под угрозой срыва
11:24
ЗАЭС вывела из резерва и запустила первый энергоблок
10:59
В РФ началась разработка крупнейшего медного месторождения
10:26
Количество буровых в США упало до минимума за три месяца
09:30
Украина накопила в ПХГ 23 млрд куб м газа
09:03
Cleveland-Cliffs возобновила строительство завода по производству HBI
08:37
Китай сократил экспорт стали на 17,6%
08:07
В 2020 году глобальный спрос на газ снизится на 4%
07.08.20
18:01
Укрзализныця угодила в очередной скандал и получила штраф на 18 млн грн
17:43
АМКР отремонтировал паровой котел за 55 млн грн
17:30
Экспорт черных металлов принес на 20% меньше прибыли
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!