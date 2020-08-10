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Saudi Aramco потеряла половину прибыли

10.08.20 12:36 , Интерфакс
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Чистая прибыль государственной компании Саудовской Аравии - Saudi Aramco в первом полугодии составила 23,2 млрд долл., снизившись в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из сообщения компании.

Прибыль во втором квартале составила 6,6 млрд долл., что почти в 4 раза ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Свободный денежный поток в первом полугодии снизился до 21,1 млрд долл. по сравнению с 38 млрд долл. в первом полугодии 2019 года. По итогам второго квартала этот показатель составил 6,1 млрд долл. по сравнению с 20,6 млрд долл. во втором квартале 2019 года.

Во втором квартале Saudi Aramco выплатила дивиденды за первый квартал в размере 18,75 млрд долл. Компания объявила о намерении выплатить за второй квартал 2020 года также 18,75 млрд долл. по сравнению с 13,4 млрд долл. во втором квартале 2019 года.

Капитальные затраты в первом полугодии составили 13,6 млрд долл., во втором квартале - 6,2 млрд долл. "Aramco продолжает программу оптимизации и повышения эффективности капитальных затрат и ожидает, что по итогам 2020 года их размер составит в диапазоне 25-30 млрд долл.", - отмечается в пресс-релизе.

Добыча углеводородов во втором квартале составила 12,7 млн б.н.э. в сутки.

"Сильные препятствия, вызванные сокращением спроса и снижением цен на нефть, отразились на наших результатах за второй квартал. (...)", - приводятся в сообщении слова главы Saudi Aramco Амина Нассера. Тем не менее, он отметил, что благодаря низким производственным затратам, гибкой рабочей силе и уникальному масштабу компании удалось получить "солидную прибыль".

По словам А.Нассера, компания продолжит придерживаться своей долгосрочной стратегии диверсификации и роста.

МинПром

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