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Кабмин одобрил выделение четырех земельных участков для Междуреченского ГОКа

10.08.20 12:21
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Кабинет министров Украины разрешил ООО "Междуреченский горно-обогатительный комбинат" (МГОК, Житомирская обл.), входящему в Group DF, разрабатывать проект землеустройства по отводу четырех земельных участков общей площадью 75,3959 га в Житомирской области под расширение добычи титанового сырья. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно распоряжению правительства № 977-р от 5 августа текущего года "О предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков", МГОКу выделяется три земельных участка ориентировочной площадью 8,5 га, 16,5 га и 16 га из земель госсобственности лесного фонда Володарско-Волынского лесничества, находящиеся в постоянном пользовании дочернего предприятия "Пулинский лесхоз АПК" Житомирское областное коммунальное агролесохозяйственное предприятие "Житомироблагролес" Житомирского областного совета, расположенные на территории Хорошевского района Житомирской области в аренду на срок действия специального разрешения на пользование недрами от 3 июня 2002 №2694 с изменением целевого назначения для размещения и эксплуатации основных, подсобных и вспомогательных зданий и сооружений предприятиям, связанным с использованием недр.

Другим распоряжением правительства № 978-р от 5 августа 2020 года предоставлено разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка ориентировочной площадью 34,3959 га (земли госсобственности лесного фонда Турчинского лесничества), находящегося в постоянном пользовании ГП "Коростенское лесоохотничье хозяйство", расположенный на территории Хорошевского района Житомирской области.

"ООО "МГОК" предусмотреть в соответствии с законодательством в указанном проекте землеустройства расчет размера потерь лесохозяйственного производства и убытков, которые будут нанесены землепользователю в результате изъятия земельных участков для нужд, не связанных с лесохозяйственным производством", - констатируется в распоряжениях.

ООО "Междуреченский ГОК" зарегистрирован в пгт Иршанск в январе 2001 года. Основной вид деятельности – добыча руд цветных металлов.

Компании Diago Enterprises Limited (Кипр), конечным бенефициаром которой является Дмитрий Фирташ, принадлежит 1%-ная доля МГОКа, ООО "Мотроновский ГОК" (Вольногорск Днепропетровской обл. – строящийся ГОК, также входит в Group DF) - 99%-ная доля.

Уставный капитал ООО "МГОК" – 207,370 млн грн.

Как сообщалось, титановые ГОКи Group DF по итогам января-июня 2020 года увеличили выпуск ильменитового концентрата (TiO2) на 31,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 66,9 тыс. тонн с 50,8 тыс. тонн.

МинПром

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