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В РФ началась разработка крупнейшего медного месторождения

10.08.20 10:59
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Через 12 лет после получения лицензии начинается разработка крупнейшего в Евразии Удоканского месторождения меди, пишет газета "Коммерсант".

Байкальская горная компания (БГК) начала разработку Удоканского медного месторождения, говорится в сообщении БГК. На месторождении стартовали горно-капитальные работы с попутной добычей руды на карьере Западный. "Горно-капитальные работы предусматривают вскрытие Удоканского месторождения, чтобы открыть доступ с поверхности к залежам полезных ископаемых. Фактически мы начинаем добычу — это событие, которого отрасль ожидала 70 лет с момента открытия",— заявил председатель совета директоров БГК Валерий Казикаев.

Согласно плану на этот год, ожидаемый объем работ составит 335 тыс. тонн попутной руды и 808 тыс. кубометров скальных пород.

После горно-капитальных работ будут подготовлены площадки, автомобильные дороги, отвалы вскрышных пород, позволяющие применить основную технику для открытых горных работ в целях добычи руды в проектных объемах.

Освоение Удокана с ресурсами свыше 26 млн тонн меди включает в себя строительство первой очереди горно-металлургического комбината по производству катодной меди и медного концентрата, а также открытого рудника производительностью до 12 млн тонн руды в год и выпуском до 125 тыс. тонн меди в год.

Ожидаемый срок отработки месторождения составляет 50–60 лет.

МинПром

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