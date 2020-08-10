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Cleveland-Cliffs возобновила строительство завода по производству HBI

10.08.20 09:03 , Металлоснабжение с сбыт
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Американская горно-металлургическая компания Cleveland-Cliffs сообщила о возобновлении строительства завода по производству горячебрикетированного железа (HBI) в штате Огайо, остановленного весной этого года из-за эпидемии коронавируса.

Как отмечает компания, к середине августа на стройку должен вернуться весь персонал. Большая часть работ уже была завершена до начала простоя, так что строителям осталось завершить монтаж трубопроводов, установить оставшееся электрооборудование и закончить с укладкой рельсов для внутризаводской железнодорожной сети.

Завод производительностью 1,9 млн. т в год должен был вступить в строй еще этим летом. Но теперь его ввод в эксплуатацию переносится на четвертый квартал. Компания рассчитывает приступить к выпуску продукции до конца текущего года.

По словам генерального директора Cleveland-Cliffs Лоренцо Гонсалвеша, горячебрикетированное железо весьма востребовано на американском рынке, поэтому скорейшая достройка завода в штате Огайо является для компании приоритетом.

МинПром

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