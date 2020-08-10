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Китай сократил экспорт стали на 17,6%

10.08.20 08:37 , МеталлСервис
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Стальной экспорт из Китая по итогам января-июля 2020 года составил 32,88 млн. тонн – на 17,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За июль объёмы отгрузки готового проката за рубеж снизились в годовом соотношении на 25% до 4,176 млн. тонн, но к июню выросли на 12,8%.

Импорт готового проката в КНР за 7 месяцев составил 9,948 млн. тонн – на 49,3% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Для сравнения – по итогам I полугодия рост показателей составил 26,1%.

За июль Китай импортировал 2,606 млн. тонн металлопроката производства зарубежных металлургических предприятий (в июне – 1,6 млн. тонн, в июле 2019 – 0,842 млн. тонн), что стало самым большим показателем с апреля 2004 года.

Импорт железной руды за июль вырос в годовом сопоставлении на 24% и на 10,8% к июню до 112,65 млн. тонн. За 7 месяцев объёмы выросли на 11,8% до 659,6 млн. тонн, сообщает Reuters.

МинПром

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