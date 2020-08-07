Укрзализныця угодила в очередной скандал и получила штраф на 18 млн грн Антимонопольный комитет признал определение малодеятельных грузовых станций и введение отдельного тарифа на погрузку и отправление с них грузов злоупотреблением монопольным положением со стороны "Укрзализныци". Компания оштрафована на 18,2 млн грн, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу АМКУ.



В Комитет продолжают поступать жалобы грузоотправителей и грузополучателей на то, что АО "Укрзализныця" определило некоторые железнодорожные станции малодеятельными и в безальтернативном порядке предложило заключить дополнительное соглашение, которое предусматривает предоставление услуги по подаче и уборке вагонов и контейнеров для погрузки или выгрузки на малодеятельных станциях.



Отмечается, что при введении такой услуги ее стоимость составляла 170,38 грн без НДС (204,46 грн с НДС) за 1 вагон/ километр. В дальнейшем стоимость возрастала.



АМКУ установил, что АО "Укрзализныця" единолично, без просьбы грузовладельцев и без определения с ними методов согласования тарифа, в безальтернативном порядке ввело услугу, установило стоимость на нее, а также определило основания для ее применения (применяется после заключения дополнительного соглашения).



"Анализ статей расходов стоимости Услуги показал, что она является экономически необоснованной и ее невозможно было бы установить при условии существования значительной конкуренции на рынке. Стоимость услуги установлена ​​без учета различных обстоятельств, в частности, количества вагонов, которые подаются или убираются, их наполненности и т.п., что свидетельствует о некорректных расчетах<...>", - утверждают в ведомстве.



"Укрзализныця" не смогла опровергнуть вывод Комитета о наличии и квалификации совершенного нарушения, добавили в АМКУ.



Поэтому по результатам рассмотрения дела на заседании 6 августа 2020 гоад Комитет принял решение, которым, в частности, признал действия АО "Укрзализныця", которые состоят в определении малодеятельных грузовых станций, внедрении услуги и установлении ее стоимости, злоупотреблением монопольным положением на рынке перевозки грузов железнодорожным транспортом .



Общество оштрафовано на 18 282 400 грн; его обязали прекратить нарушение и уплатить штраф в течение двух месяцев.



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