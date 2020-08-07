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АМКР отремонтировал паровой котел за 55 млн грн

07.08.20 17:43 , uaprom.info
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"АрселорМиттал Кривой Рог" направил 55,7 млн грн в ремонт парового котла №4 ТЭЦ №2, сообщает пресс-служба компании.

Ремонтные работы продолжались пять месяцев. За этот период заменили змеевики водяного экономайзера котла и пароперегревателя, участки труб, компенсаторы кубов воздухоохладителя, регулирующие клапаны и запорную арматуру питательного узла с установкой исполнительных механизмов (задвижки, двигатели, клапаны).

Кроме того, на агрегате выполнен ремонт сепарации большого и малого барабанов, газоходов котла, тягодутьевых механизмов (дымососов и дутьевых вентиляторов), а также произведена ревизия расходомерных устройств доменного, коксового и природного газа с ремонтом запорной арматуры.

Реализация проекта позволила снизить удельный расход топлива на четвертом котле с 0,194 тонны условного топлива/Гкал до 0,168 тонны условного топлива/Гкал.

В АМКР в работе три теплоэлектроцентрали, на которых вcего расположено 11 паровых котлов высокого давления, напомнили в пресс-службе.

Компания продолжает модернизацию своей энергоинфраструктуры. В дальнейших планах - реконструкция котла №7 ТЭЦ №3.

МинПром

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