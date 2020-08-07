Коронавирус подорвал продажи Gerdau на 14% Бразильская компания Gerdau S.A. объявила, что во втором квартале 2020 года чистые продажи упали на 14%, по сравнению с тем же кварталом в 2019 году, и прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) упала на 16%. Об этом сообщает AMM.



Производство сырой стали в этом квартале сократилось на 29% по сравнению со вторым кварталом 2019 года, однако ее североамериканские операции сократились лишь на 14%. Спад в Северной Америке выгодно отличается от 30%-го падения производства в Бразилии и 50%-го падения в южноамериканском дивизионе Gerdau, в который входят Аргентина, Перу, Уругвай и Венесуэла.



По словам компании, на североамериканском рынке ее снижение производства и поставок было "вызвано пандемией COVID-19, особенно в апреле. Несмотря на спад, в мае и июне наблюдалось восстановление, что отражает устойчивость работ в целом".



Хотя бизнес-подразделение в Северной Америке представляет 38% продаж Gerdau, только 5,3% ее капиталовложений во втором квартале 2020 года были направлены в Северную Америку.



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