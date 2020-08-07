Ярославский пригрозил Кабмину многомиллионными исками

Президент группы DCH Александр Ярославский в официальном заявлении сообщил об аресте акций "Мотор Сич". Текст заявления распространила группы DСН.



"Вчера (6 августа – ред.), после того китайские инвесторы предприятия обнародовали информацию о совместной с DCH заявке в АМКУ в рамках обязательного раскрытия информации на Шанхайской бирже, прокуратура дополнительно наложила арест на акции и доквалифицировала формулировку обвинения до "государственной измены", - цитирует пресс-служба DCH заявление А.Ярославского.



А.Ярославский попросил президента Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию, складывающуюся вокруг продажи акций "Мотор Сичи".



"От имени DCH и наших китайских партнеров прошу господина Президента вмешаться в ситуацию. Надеюсь, что благодаря политической воле власти будет принято решение, которое сохранит "Мотор Cич" для Украины", - говорится в заявлении.



А.Ярославский предупреждает, что "… если украинское правительство будет продолжать препятствовать законной реализации прав и интересов (китайских инвесторов – ред.), последствиями могут стать … подача китайской стороной многомиллионных исков в международные суды и существенное охлаждение двусторонних отношений с Китаем".



Как известно, 11 сентября 2017 года суд арестовал 56% акций ПАО "Мотор Сич" и запретил любые операции с ними. 27 апреля 2018 года суд наложил арест на акции иностранных владельцев "Мотор Сичи". Аресту предшествовали обыски СБУ на предприятии.



В декабре 2019 года президент "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group без разрешения АМКУ. Инвесторы из Китая пообещали вложить в авиастроительную отрасль Украины 100 млн долл., если комитет одобрит сделку.



4 августа группа DCH подписала соглашение с китайской компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited о совместном развитии завода "Мотор Cич". В тот же день DCH заменила государственный концерн "Укроборонпром" в заявлении Skyrizon и Xinwei в АМКУ на покупку предприятия.



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