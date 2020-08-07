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ДМК в июле незначительно повысил выпуск товарной металлопродукции

07.08.20 15:16 , ГМК Центр
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Днепровский меткомбинат (ДМК) в июле выпустил 216 тыс. т товарной металлопродукции. Это на 1,6% больше по сравнению с июлем прошлого года. Однако по итогам семи месяцев года этот показатель снизился на 2,2% – до 1,56 млн т. Такие данные опубликованы на сайте предприятия.

В июле предприятие произвело: агломерата – 346,9 тыс. т; чугуна – 197,9 тыс. т; стали – 215,2 тыс. т, в том числе товарной – 159,4 тыс. т;
проката – 65,3 тыс. т.

За январь-июль ДМК нарастил производство агломерата на 24,9% – до 2,45 млн т, чугуна – на 1,7%, до 1,4 млн т. Выплавка стали сократилась на 2,2% – до 1,52 млн т, в том числе товарной – на 5,7%, до 1,13 млн т. Выпуск проката увеличился на 4,1% – до 450,2 тыс. т.

ДМК в 2019 году нарастил производство проката на 3,5% по сравнению с предыдущим годом – до 784,8 тыс. т. При этом комбинат сократил выплавку стали на 8%, до 2,221 млн т, выпуск чугуна упал на 19,1%, до 1,975 млн т. Производство агломерата за год упало на 25,7% – до 2,9 млн т.

Финансовое положение компании остается сложным. Чистый доход ДМК в 2019 году снизился на 17,5% по сравнению с 2018-м – до 25,86 млрд грн. По итогам прошлого года комбинат сократил чистый убыток на 48% по сравнению с 2018-м – до 14,95 млрд грн. Непогашенный убыток к концу 2019 года составил 70,74 млрд грн.

МинПром

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