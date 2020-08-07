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Китайский спрос на сталь подстегнул цены на руду

07.08.20 15:06
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Фьючерсы на железную руду выросли в четверг на фоне оптимизма по поводу спроса на сталь в Китае, передает Reuters.

Железная руда с поставкой в сентябре на Китайской товарной бирже в Даляне завершила день с повышением на 2,9% до 910 юаней (131 долл.) за тонну.

Сентябрьские контракты на железную руду на Сингапурской бирже подорожали на 2,8% до 115,44 долл. за тонну во второй половине дня, продлив ралли до восьмой сессии.

Рост продаж автомобилей и экскаваторов в Китае еще больше подстегнуло настроение, говорят аналитики из пекинской компании Sinosteel Futures Co Ltd.

"Хорошие данные по продажам автомобилей показывают, что внутренний спрос улучшается, а продажи экскаваторов также означают, что промышленность и инфраструктура строительной техники улучшаются", - сказали они.

Сталелитейные заводы продолжали наращивать производство в ожидании увеличения внутреннего спроса с окончанием сезона дождей в южном и восточном Китае, подняв физические цены до 12-месячных максимумов.

По данным компании SteelHome, спотовые цены на железную руду с Fe 62% составили в среду 116.50 долл. за тонну.

Ограничения поставок также поддержали цены на железную руду, аналитики ссылались на снижение числа судов и медленную разгрузку в китайских портах, а также на снижение поставок из Австралии и Бразилии на прошлой неделе.

МинПром

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