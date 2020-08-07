Коломойский категорически отверг обвинения в отмывании денег в США

Олигарх Игорь Коломойский отрицает обвинения Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки в отмывании денег ПриватБанка на территории этой страны. Об этом он заявил в комментарии LB.ua, передает БизнесЦензор.



Все инвестиции в Соединенных Штатах Америки были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по договору с компанией "Евраз" и из доходов других бизнесов, которые хранились в ПриватБанке, заявил И. Коломойский.



Все остальные обвинения Минюста США олигарх отрицает.



Как сообщалось, Министерство юстиции США обвинило И.Коломойского и Геннадия Боголюбова в краже миллиардов долларов из ПриватБанка и отмывании этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире.



В этой связи Минюст США подал два иска в окружной суд южной Флориды касательно приобретения И.Коломойским и Г.Боголюбовым недвижимости в штатах Кентукки и Техас. Американские правоохранительные органы подозревают И.Коломойского и Г.Боголюбова в том, что деньги для этих целей были незаконно выведены из ПриватБанка до его национализации.



Напомним, ранее государственный ПриватБанк подал в Канцлерский суд Делавэра иск в отношении бывших собственников И.Коломойского и Г.Боголюбова и связанных с ними компаний, обвинив их в мошеннических схемах со средствами банка в США на сумму 750 млн долл.



МинПром

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