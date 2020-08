Японские металлурги опасаются проблем с производством и в следующем году

Как сообщает агентство Bloomberg, японские производители стали, переживающие один из крупнейших послевоенных кризисов, вероятно, обнаружат, что их проблемы перейдут и в новый финансовый год, когда они начнут сообщать о прибыли на этой неделе.



Nippon Steel Corp. и JFE Holdings Inc. находились в тяжелой ситуации в этом году, поскольку пандемия коронавируса вредит слабому спросу в Японии, а отечественная промышленность сталкивается с усилением конкуренции со стороны других азиатских производителей стали. Аналитики ожидают, что компании сообщат о потерях в первом квартале после того, как Nippon и JFE опубликовали рекордные годовые убытки за год, закончившийся 31 марта, на фоне обесценения на несколько миллиардов долларов.



"Есть не так много хороших новостей, - сказал Такеши Ирисава, аналитик Tachibana Securities Co. в Токио. - Ключевым направлением их квартальной прибыли является наличие каких-либо видимых признаков того, что спрос в какой-то момент снизится и пойдет на восстановление".



В Японии объем производства упал после того, как были остановлены операции на одной трети из 25 доменных печей страны, и кризис даже вызвал разговоры о консолидации отрасли. Президент Nippon Steel и глава федерации стали Eiji Hashimo ранее предупредил, что производство стали может упасть ниже 80 млн тонн в этом финансовом году, что меньше, чем в Китае за месяц.



Акции Nippon Steel и JFE остаются вблизи рекордных минимумов, достигнутых в апреле, и в этом году они потеряли в общей сложности 10 млрд долл. своей стоимости. Индекс Topix Iron & Steel значительно упал в этом году после секторов воздушного транспорта и добычи полезных ископаемых.



По мнению старшего аналитика Ацуши Ямагути из SMBC Nikko Securities Inc., японским сталелитейным компаниям, эксплуатирующим доменные заводы, таким как Nippon Steel и JFE, может потребоваться больше времени для восстановления доходов по сравнению с другими отраслями обрабатывающей промышленности из-за низких объемов и таких факторов, как снижение цен и более высокие расходы. Прибыль не может снижаться в третьем и четвертом кварталах.



Тем не менее Nippon Steel "остается нашим главным выбором, благодаря агрессивному сокращению фиксированной стоимости и реструктуризации, - заявил А.Ямагути в отчете от 22 июля. - В долгосрочной перспективе мы ожидаем, что доходы фирмы будут идти вверх".



