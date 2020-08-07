Китай закупил рекордное количество руды По данным Генеральной таможенной администрации КНР, в июле в страну поступил из-за рубежа рекордный в истории объем железорудного сырья. Импорт достиг 112,65 млн т, что на 10,8% превышает показатель предыдущего месяца и на 24% - июля 2019 г.



Всего за семь месяцев китайские компании закупили за рубежом 659,6 млн т руды. Это на 11,8% или почти на 70 млн т больше, чем в тот же период прошлого года.



Китай также увеличил внешние закупки стальной продукции. В июле импорт одного только готового проката составил 2,61 млн т. Это в 3,1 раза больше, чем в том же месяце прошлого года, и является наивысшим показателем с апреля 2004 г.



За январь-июль в целом китайские компании импортировали более 9,9 млн т готового проката, что на 49% больше, чем за первые семь месяцев прошлого года. По прогнозу консалтинговой компании Mysteel, в 2020 г. в целом закупки составят порядка 15-18 млн т против 12,3 млн т в 2019 г. При этом к этому показателю надо будет прибавить и импорт полуфабрикатов. Данные об их закупках в июле поступят позже.



Китайский экспорт стали в июле между тем прибавил 12,8% по сравнению с июнем до 4,18 млн т. Но это почти на 25% меньше, чем годом ранее. Всего китайские компании за семь месяцев отправили за рубеж 32,89 млн т стали, что на 17,6% уступает прошлогоднему показателю. Mysteel прогнозирует на 2020 г. снижение национального экспорта стали на 14,5% по сравнению с 2019 г. до около 55 млн т.



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