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США вернули пошлину на канадский алюминий

07.08.20 12:56 , Металлоснабжение и сбыт
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Президент США Дональд Трамп в ходе посещения завода компании Whirlpool по производству бытовой техники в штате Огайо объявил о восстановлении с 16 августа действия 10%-й пошлины на необработанный алюминий из Канады.

Данный тариф, установленный в марте 2018 г. в "интересах национальной безопасности" и распространившийся на практически всех производителей алюминия в мире, был отменен для Канады в мае 2019 г. Теперь он снова вводится в действие.

Как заявляют представители американской президентской администрации, причиной восстановления пошлин стало резкое увеличение поставок в США канадского алюминия. По данным Министерства торговли США, в период с июня 2019 г. по май 2020 г. он составил около 1,6 млн. т, что на 90% больше, чем в тот же период годом ранее.

В первой половине 2020 г. в США поступило из-за рубежа 1,2 млн т необработанного алюминия, что на 62% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Причем импорт из Канады увеличился на 137%, до 923 тыс. т.

В то же время американские производители алюминиевой продукции высказывают опасения по поводу того, что введение тарифов на канадский алюминий приведет к росту цен на металл в США и снизит их конкурентоспособность. По их данным, поставки из Канады выросли в основном по той причине, что выплавка металла там увеличилась, тогда как американская Alcoa закрыла один из своих заводов.

МинПром

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