В Раде хотят легализовать экологический терроризм Пока страна борется с эпидемией короновируса, группа народных депутатов пытается создать из Госэкоинспекции коррупционную кормушку национальных масштабов. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.



"По правде сказать, репутация ГЭИ и до этого была не очень. Спросите о ее работе у промышленников, и вы узнаете много интересного. Но это, как говорится, были только цветочки. А вот ягодками, по замыслу депутатов, должны стать законопроекты о государственном экологическом контроле № 3091 и № 3091-1, а также законопроект № 3417 об основах проведения внеплановых мероприятий контроля в сфере охраны окружающей природной среды. Если Рада за них проголосует, Госэкоинспекция превратится в контролирующий орган, который сможет безнаказанно терроризировать бизнес", - заявил он.



М.Магомедов обратил внимание на то, что законопроект № 3091 наделяет ГЭИ правом проводить проверки без участия представителя предприятия, причем инспектор может на несколько дней остановить производство для оценки рисков. Даже если это производство непрерывного цикла, такое как выплавка металла. "Представьте себе, какие убытки потерпит предприятие непосредственно от самой остановки. Сколько времени и средств нужно будет еще потратить, чтобы восстановить производство в полном объеме? Для металлургии – это месяцы и десятки миллионов гривен убытков", - подчеркнул он.



Нардеп отметил, что против законопроектов № 3091 и № 3091-1 выступают Общественный совет при Минприроды и Профессиональная ассоциация экологов Украины. Так, ОС обращает внимание авторов указанных документов на тот факт, что они противоречат Конституции Украины.



Кроме того, в законопроектах четко не регламентирован порядок проведения таких мероприятий, как проверки, рейды, патрулирование и реагирование на вызовы. Нет четкого перечня причин, по которым они могут проводится. В свою очередь ПАЭУ отмечает недопустимость предоставления главе ГЭИ права накладывать временный запрет на работу предприятия. Это создает возможности для незаконного шантажа бизнеса со стороны чиновников.



"И, как вишенка на торте, - новелла законопроекта № 3417 о выведении внеплановых проверок ГЭИ из-под действия профильного Закона Украины о госконтроле хозяйственной деятельности. Другими словами, что хочу, то и ворочу. И когда хочу", - сказал М.Магомедов.



"На мой взгляд, все три законопроекта являются исключительно вредными для бизнеса. Вместе они могут создать в Украине систему государственного экологического терроризма. Это обернется миллиардными убытками для промышленности, многим предприятиям придется закрыться. Без работы могут остаться десятки тысяч украинцев. Исходя из этого считаю, что законопроекты № 3091, № 3091-1 и № 3417 следует отозвать. Вместо них необходимо разработать единый комплексный закона о государственном экоконтроле. Но на этот раз, - с учетом мнения экспертов, бизнеса и экологических активистов, а не только сотрудников ГЭИ", - резюмировал народный депутат.



МинПром



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