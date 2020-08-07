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Нафтогаз обещает не повышать цены на газ значительно

07.08.20 12:29 , Бизнес Цензор
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Цена на рынке газа для населения определяется балансом спроса и предложения и благодаря высоким накопленным запасам газа в Украине и Европе ее значительный рост в этом сезоне маловероятен. Об этом написал в своем Facebook директор ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович.

"В подземных хранилищах газа сейчас примерно 22 млрд куб газа. В Европе ПХГ заполнены более чем на 86%, а в некоторых странах — уже более 90%. Не будет цена супервысокой, если на рынке много газа. Но цена будет меняться", - пишет менеджер "Нафтогаза".

По его словам, переход на рыночное ценообразование газа для населения произошел еще в январе и пришелся на период обвала цен из-за кризисных явлений на мировом газовом рынке, что позволило людям не переплачивать за газ.

Еще в 2019 году цена на газ для населения составляла 8,55 грн/куб. м. На август этого года ГПК Нафтогаз установила цену 3,24 грн/куб. м.

"Сейчас рынок понемногу восстанавливает свои сезонные ритмы. Цена на газ ближе к осени всегда росла и в этом сезоне будет расти. Ближе к зиме, скорее всего, цены поднимутся. Но никаких 30+ грн / куб.м не будет", — подчеркнул М.Рабинович.

По его словам, рынок позволяет защитить потребителя от роста цен уже сейчас, в частности, ГПК "Нафтогаз Украины" на днях запустит новый тариф "Годовой" с фиксированной ценой 4,73 грн/куб. м, который станет страховкой для клиентов, которые не хотят зимой платить за газ больше.

"Так, будут периоды, когда газ на рынке будет стоить чуть дешевле, чем заложено в годовой тариф, но будут периоды – когда газ на рынке будет дорожать. Уже очень скоро мы запустим также ряд депозитных газовых предложений", - написал М.Рабинович.

ГПК "Нафтогаз" является подразделением Группы "Нафтогаз". В сферу деятельности ГПК на сегодня входят поставки газа и электроэнергии бытовым потребителям и бизнесу.

Как известно, с 1 августа, после отмены ПСО, Нафтогаз предложил всем желающим закупать газ украинского производства (АО "Укргаздобыча") для поставок населению.

МинПром

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