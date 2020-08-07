Компания Новинского оспорит в суде отзыв разрешений на добычу газа "Аркона Газ-Энергия" (входит в Smart Energy Вадима Новинского) подало апелляцию на решение Окружного админсуда Киева по иску ПАО "Укрнафта" о признании недействительными разрешений на добычу углеводородов на Свистунковско-Червонолуцком месторождении.



Об этом сообщает пресс-служба компании.



Компания опирается на предыдущие действующие решения судов различных инстанций, в том числе и Верховного Суда Украины: он уже рассматривал предмет этого судебного спора, включая силу спецразрешения, в подобном деле в октябре 2019 с участием также ПАО "Укрнафта" и "Арконы", и лицензия была признана действительной.



Кроме того, по юридической оценке компании последний иск ПАО "Укрнафта" подано с рядом нарушений, включая пропуск исковой давности, а также включение к иску требования, не является предметом для судебных разбирательств (в частности, протокольное решение рабочей группы Государственной службы геологии и недр Украины ).



"Мы абсолютно уверены в силе лицензии на Свистункивсько-Червонолуцьке месторождение с правовой точки зрения", - говорится в сообщении компании.



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