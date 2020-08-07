США могут ввести новую пошлину на украинские бесшовные трубы Комиссия по международной торговле США в рамках начатого в июле предварительного антидемпингового расследования в отношении поставляемых в страну бесшовных стандартных и линейных труб из спецсталей и углеродистой стали, а также бесшовных труб высокого рабочего давления из России, Чехии, Кореи и Украины, может ввести значительные ограничения на поставки такой продукции.



Согласно опубликованной в официальном издании Federal Register 4 августа информации в рамках расследования, на основании данных, предоставленных заявителем, есть основания полагать, что импортные бесшовные трубы из Чехии, Кореи, России и Украины продаются или, вероятно, будут продаваться в США по заниженным ценам.



При этом расчетные демпинговые нормы для бесшовных труб для каждой из указанных стран составляют: Чешская Республика - 50,45 и 51,70%, Корея - 114,80- 131,31%, Россия - 41,07-273,47% и Украина - 42,38 и 42,88%.



В Комиссии поясняют, что она проверит реализацию труб и если они будут продаваться ниже справедливой стоимости, то будут приняты предварительные решения не позднее, чем через 140 дней после даты данного инициирования о введения ограничений на такие поставки.



При этом отмечается, что в США поставляется продукция по указанным категориям производства "Интерпайп НТЗ".



Как сообщалось, США 8 июля 2020 года решили возбудить предварительное антидемпинговое и компенсационное расследование в отношении поставляемых в страну бесшовных стандартных и линейных труб из спецсталей и углеродистой стали, а также бесшовных труб высокого рабочего давления из РФ, Чехии, Кореи и Украины. Решение о начале расследования опубликовано в официальном издании Federal Register 14 июля. Инициатором расследования выступила "дочка" французской Vallourec - Vallourec Star (Хьюстон). Под расследование подпадают трубы по кодам 7304.19.10, 7304.19.50, 7304.31.60, 7304.39.00, 7304.51.50, 7304.59.60 и 7304.59.80.



Отмечается, что поставляемые из указанных стран трубы могут наносить ущерб внутренним производителям аналогичной продукции. В частности, как утверждает заявитель, трубы продаются в США по цене ниже справедливой и предположительно субсидируются правительствами Кореи и России. Если Минторг не продлит время для расследования, USITC должна прийти к предварительному решению в отношении расследования антидемпинговых и компенсационных пошлин в течение 45 дней, или в данном случае к 24 августа 2020 года.



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