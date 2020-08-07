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После карантина Германия рекордно нарастила экспорт

07.08.20 11:26 , Интерфакс
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В июне экспорт Германии вырос на 14,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Оно отметило, что месячный рост показателя был максимальным за всю историю наблюдений с августа 1990 года.

Аналитики ожидали роста экспорта в июне на 13,3%, импорта - на 10,9%, свидетельствуют данные Trading Economics.

По пересмотренным данным, в мае экспорт вырос на 8,9% в помесячном выражении, импорт - на 3,6%.

Профицит внешней торговли ФРГ составил 14,5 млрд евро в июне при прогнозе экспертов в 10,1 млрд евро.

Объем экспорта в июне снизился на 9,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, в том числе в ЕС - на 11%, в Великобританию - на 15,7%, в США - на 20,7%. В то же время, экспорт в Китай вырос на 15,4% в годовом выражении.

Импорт упал на 10%, в том числе из ЕС - на 10,6%, Великобритании - на 21% и США - на 17,4%. При этом поставки из КНР выросли на 20,2%.

По предварительным данным, объем промышленного производства в Германии в июне вырос к маю на 8,9%. По пересмотренным данным, в мае показатель поднялся на 7,4%, а не на 7,8%, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали роста промышленного производства в июне на 8,1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Промпроизводство без учета энергетического сектора и строительства в июне увеличилось на 11,1%. Выпуск потребительских товаров вырос на 7,3%, средств производства - на 18,3%.

В автомобильной промышленности в июне был зафиксирован заметный рост - 54,7%. Однако показатель остается чуть более чем на 20% ниже февральского уровня.

Производство промежуточных товаров увеличилось на 5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Выработка электроэнергии повысилась на 5,5%. В строительной отрасли был зафиксирован рост на 1,4%.

Общий объем промпроизводства в июне относительно того же месяца пошлого года упал на 11,7%. В мае, согласно пересмотренным данным, показатель сократился на 19,5% в годовом выражении.

МинПром

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