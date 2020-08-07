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УЗ дискриминирует грузоотправителей – Укрметаллургпром

07.08.20 11:10 , РБК Украина
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 "Укрзализныця", используя свое монопольное положение на рынке перевозок, создает неравные условия при оказании услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом и по сути дискриминирует грузоотправителей, предоставляя преимущества отдельным потребителям своих услуг и собирая за это дополнительную плату без достаточных на то оснований.

Об этом говорится в обращении объединения "Укрметаллургпром" к председателю и членам наблюдательного совета АО "Укрзализныця".

"Новый Договор по организации перевозки грузов железнодорожным транспортом на особых условиях нарушил баланс интересов участников рынка перевозки грузов железнодорожным транспортом и, при наличии абсолютной рыночной власти продавца на таком рынке - "УЗ", дискриминировал одних потребителей услуг по сравнению с другими", - говорится в обращении.

Отмечается также, что необоснованное и противозаконное повышение на 20% стоимости перевозки грузов железнодорожным транспортом (при наличии оснований для взыскания двойной платы) и предоставление приоритета в движении отдельным грузовладельцам привело к увеличению срока доставки (а в некоторых случаях до полной остановки и бросанию поездов), а также росту расходов на аренду вагонов у тех грузовладельцев, которые продолжили перевозить свои грузы на общих условиях.

В "Укрметаллургпроме" напомнили, что Антимонопольный комитет Украины еще в мае 2020 года констатировал, что перевозка грузов на особых условиях привела к увеличению количества брошенных поездов на подходе (средний показатель ноября 2019 года по АО "Укрзализныця" составил 252 поезда, из них 125 - по филиалу "Одесская железная дорога"), в основном из-за грузовладельцев, которые отказались поддержать противозаконное нововведение "УЗ". АМКУ рекомендовал "УЗ" оказывать услуги по перевозке грузов на равных условиях, не допуская при этом дискриминации одних клиентов за счет других. Также Антимонопольный комитет призвал членов Наблюдательного совета УЗ обеспечить соблюдение действующего законодательства при перевозке грузов.

В "Укрметаллургпроме" предлагают провести служебное расследование фактов перевозки грузов в 2019-2020 гг. на особых условиях без взимания платы за перевозку в двойном размере, как того требует действующая нормативная база, в результате чего "УЗ" недополучила минимум 4,7 млн грн.

Напомним, ранее "Укрметаллургпром" обратился к НАБУ и Нацполиции по поводу наличия признаков преступлений в деятельности высшего руководства и других должностных лиц АО "Укрзализныця", связанных с перевозкой грузов с повышенной скоростью без взимания за это двойного размера платы, и использовании "схемы по перевозке на особых условиях", которая предусматривает лишь 20% доплату за ускоренную перевозку грузов.

Следует напомнить, что неправомерная практика по перевозке грузов на особых условиях едва не привела к остановке работы горнодобывающих предприятий Украины в конце 2019 г., которые из-за невозможности отгрузки в полном объеме запланированных объемов вынужденно накопили рекордные запасы на складах, а готовую продукцию складывали просто на полях.

МинПром

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