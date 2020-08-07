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МВФ прогнозирует спад глобальной торговли на 12%

07.08.20 10:55
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Объем глобальной торговли в этом году сократится на 12%, однако это не сильно повлияет на привычные дисбалансы в оборотах между странами — их суммарный объем в сравнении с 2019 годом может снизиться лишь на 0,3% мирового ВВП. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Объем глобальной торговли в этом году сократится на 12%, что сопоставимо со спадом, который наблюдался во время мирового финансового кризиса в 2008–2009 годах, следует из доклада Международного валютного фонда, посвященного дисбалансам внешнего сектора.

В случае повторной вспышки в начале 2021 года дополнительное снижение составит еще 6% (а рост мирового ВВП при этом будет на 5 процентных пунктов ниже, чем в базовом сценарии).

В 2019 году, по оценке экспертов фонда, 40% всех профицитов и дефицитов текущего счета (учитывается не только торговля товарами и услугами, но также операции с доходами) были избыточными, но их объем сократился лишь на 0,2 мирового ВВП. В этом году коррекция дисбалансов, как ожидается, составит 0,3% ВВП. Однако в отдельных странах, пострадавших от падения цен на нефть или от сокращения туризма, она может превышать 2% ВВП. Самые крупные такие профициты фиксируются у Германии и Нидерландов, наиболее сильные дефициты — в Великобритании, США и Канаде. При этом китайский профицит текущего счета эксперты сочли «преимущественно соответствующим фундаментальным факторам». Впрочем, в прошлом году он увеличился на 0,8 процентного пункта, до 1% ВВП, тогда как в США — сократился на 0,1 пункта, до 2,3% ВВП.

Валютные колебания в прошлом году были менее выраженными, чем ранее,— реальный эффективный курс доллара за год укрепился на 3%, тогда как евро и юань ослабли на 3% и 0,8% соответственно.

При этом в Аргентине, где местная нацвалюта песо за год ослабла на 42% к доллару США, в реальном выражении ослабление составило всего 11% из-за высокой инфляции. Вследствие продолжения накопления дисбалансов рекордным оказался и уровень мировой задолженности — крупнейшим заемщиком остаются США, тогда как крупнейшие чистые кредиторы — это Китай, Германия и Япония.

МинПром

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