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Voestalpine не спешит восстанавливать производство

07.08.20 10:10 , Металлоснабжение и сбыт
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Австрийская металлургическая компания Voestalpine пока не определилась со сроками возвращения в строй доменной печи на комбинате в Линце, остановленной весной текущего года из-за кризиса, вызванного карантином и эпидемией коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор австрийской компании Херберт Айбенштайнер в интервью S&P Global Platts.

По его словам, уровень загрузки прокатных мощностей комбината, выпускающего листовую продукцию, составляет около 75%, что позволяет обходиться двумя доменными печами из трех. Запуск третьей печи мощностью около 1,5 млн т в год понадобится, если данный показатель достигнет хотя бы 80%.

Также Voestalpine во втором квартале остановила на ремонт доменную печь на комбинате в Донаувитце. Работы завершатся в октябре, но где-то за месяц до их окончания руководство компании примет решение о сроках запуска.

Как отмечает Voestalpine, спрос со стороны автомобилестроительных компаний в Европе и США постепенно растет, но пока остается гораздо ниже докризисного уровня. Но такие отрасли, как аэрокосмическая и нефтегазовая, остаются в депрессивном состоянии. Особенно сильно упал спрос на бесшовные трубы.

В США компания переориентировала свой завод по производству горячебрикетированного железа (HBI), расположенный в портовом городе Корпус Кристи (штат Техас), на рынки Восточной Азии, так как спрос на это сырье со стороны американских меткомбинатов и заводов самой Voestalpine в Австрии во втором квартале сильно упал.

МинПром

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