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Международные резервы НБУ выросли после выпуска еврооблигаций

07.08.20 10:33 , Интерфакс-Украина
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Международные резервы Украины в июле 2020 года увеличились, по предварительным данным, 1% - до 28,802 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ) в пятницу.

"Рост резервов в течение прошлого месяца обусловлен прежде всего успешным размещением правительством еврооблигаций", – отметил центробанк.

По данным НБУ, на динамику резервов повлияли валютные поступления в пользу правительства в течение июля в размере $1,75 млрд, в том числе 1,259 млрд долл. – от размещения евробондов и 608,2 млн долл. – от продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), номинированных в валюте.

Указывается, что на погашение госдолга в инвалюте правительство направило 1,5 млрд долл., в том числе $767 – по ОВГЗ, номинированным в валюте, а остальные средства – по обязательствам перед иностранными кредиторами.

Согласно сообщению, на динамике резервов в июле также отразились операции НБУ на межбанковском валютном рынке – регулятор продал $498,7 млн и купил $130 млн.

"В июле спрос на валюту на межбанковском валютном рынке несколько превышал предложение, поэтому НБУ возобновил интервенции по продаже валюты для сглаживания чрезмерных колебаний. (…) В то же время в отдельные дни ситуация на валютном рынке была благоприятной, поэтому НБУ мог пополнять резервы за счет покупки валюты", – указано в сообщении.

МинПром

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