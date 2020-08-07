Власти США обвинили Коломойского и Боголюбова в отмывании денег Министерство юстиции США обвинило Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в краже миллиардов долларов из "Приватбанка" и отмывании этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире. Об этом пишет издание The Washington Post, передает БизнесЦензор.



Министерство юстиции США подало два иска в окружной суд южной Флориды касательно приобретения Коломойским и Боголюбовым недвижимости в штатах Кентукки и Техас.



Американские правоохранительные органы подозревают Коломойского и Боголюбова в том, что деньги для этих целей были незаконно выведены из "Приватбанка" до его национализации Украиной.



Минюст США считает, что схема, при помощи которой из банка были выделены несколько миллиардов долларов, действовала с 2008 года, а конец ей положила национализация "Приватбанка" в 2016 году.



Отмечается, что Коломойский и Боголюбов были двумя основными владельцами "Приватбанка" и использовали банка в качестве личного счета для создания бизнес-империи в Соединенных Штатах.



Минюст США отмечает, что Коломойкий и Боголюбов запрашивали у "Приватбанка", которые всегда получали, потому что были собственниками, а затем перемещали средства через сеть компаний, чтобы "тщательно скрыть их характер, источник, собственность и контроль".



По данным Минюста США, Коломойский и Боголюбов использовали несколько офшорных компаний, в том числе связанных с кипрским подразделением "Приватбанка". Через них деньги переправлялись в США, где Мордехай Корф и Уриэль Лабер через несколько фирм под общим названием "Оптима" отмывали их через различные фонды. В итоге на эти деньги были приобретены бизнес-центр в Луисвилле, а также офисный центр в Далласе.



В Минюсте США отметили, что расследование этих преступлений занимаются ФБР, таможенная служба США, а также прокуратура.



Ранее издание BuzzFeed утверждало, что американские правоохранительные органы расследовали возможное отмывание денег Коломойским и приобретение им недвижимости в Кливленде. Утверждалось, что на средства "Приватбанка" были куплены люксовый отель и многоэтажное офисное здание.



Напомним, Кабмин на внеочередном заседании 18 декабря 2016 года поддержал решение национализировать "Приватбанк". По данным агентства Bloomberg, 99,4% корпоративного кредитного портфеля "Приватбанка" на конец 2016 года составляли займы, выданные связанным с бывшими акционерами компаниям. НБУ обнародовал результаты расследования международного агентства Kroll, которые пришли к выводу, что схемы бывших акционеров и менеджеров "Приватбанка" причинили убытки банку по меньшей мере на 5,5 млрд долл.



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