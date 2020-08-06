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Украинцы начали терять интерес к электромобилям

06.08.20 17:44 , Укравтопром
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В течение месяца украинцы растаможили и зарегистрировали 799 автомобилей, работающих исключительно на электротяге. Это на 6% меньше, чем годом ранее и на 3% меньше июньского результата, сообщает Укравтопром.

Очевидно, отрицательную динамику спровоцировала неразбериха в законодательстве, вызванная изменением системы кодификации товаров.

Напомним, 4 июня 2020 года Верховная Рада приняла проект Закона о таможенном тарифе, который изменил с 1 июля кодификацию транспортных средств, оснащённых исключительно электродвигателями. При этом, нардепы забыли внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс, что поставило под угрозу возможность дальнейшего использования льготы по освобождению от уплаты НДС.

Для справки: Гостамслужба и Налоговая своими письмами разъяснили, что с 1 июля, с момента введения в действие новой редакции Таможенного тарифа, льготы на ввоз электромобилей продолжают свое действие в полном объеме.

По данным Укравтопрома, в июле из прошедших свою первую регистрацию в Украине электромобилей: 766 шт. это легковые авто и 33 шт. – коммерческие.

Доля подержанных машин в части легковых составила 92%, а в части коммерческих – 100%.

Самым популярным электрокаром на украинском рынке остается NISSAN Leaf. За месяц автопарк страны пополнился 234 автомобилями этой модели.

На втором месте TESLA Model 3, ее выбрали 115 автомобилистов.

Также в пятерку наиболее востребованных автомобилей с нулевым уровнем выбросов вошли: TESLA Model S – 98 шт.; TESLA Model X– 45 шт.; FIAT 500е – 38 шт.

Всего с начала года в Украине было поставлено на учет 4315 ед. автотранспортной техники, работающей исключительно на электротяге: 4112 шт. легковых авто, 202 шт. коммерческих и один автобус.

МинПром

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