В США пригрозили немецкому порту, где хранятся трубы для Северного потока-2

Американские сенаторы пригрозили руководству немецкого порта Мукран, что в Заснице, введением санкция в связи с продолжением строительства российского газопровода "Северный поток-2". Соответствующее письмо руководству порта направили 5 августа сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон. Об этом сообщает Handelsblatt.



В случае продолжения строительных работ сенаторы пригрозили "финансовым разрушением" руководству порта.



"Если вы продолжите предоставлять товары, услуги и оказывать поддержку проекту "Северный поток - 2", то вы разрушите будущее финансовое состояние своего предприятия", - говорится в письме.



Отмечается, что на порту Мукран хранятся необходимые для завершения строительства "Северного потока-2" трубы.



По словам сенаторов, письмо является официальным юридическим уведомлением о том, что поддержка проекта трубопровода влечет за риск наложения санкций со стороны США.



Напомним, днями "Газпром" получил возможность возобновить строительство "Северного потока-2" в Дании, которое было остановлено в конце 2019 года из-за введенных санкций со стороны США.



Также сообщалось, что немецкие экологи через суд пытаются запретить строительство "Северного потока-2".



МинПром

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