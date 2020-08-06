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Метинвест начал продавать продукцию в онлайн-режиме

06.08.20 16:58
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Компания "Метинвест-СМЦ", сбытовая сеть Группы "Метинвест" в Украине и странах СНГ, запустила интернет-магазин. Онлайн-продажи поддерживает контакт-центр (0800-30-30-70), который обрабатывает и заказы, сделанные по телефону. Техническое сопровождение проекта взяла на себя ИТ-компания "Метинвест Диджитал".

В пресс-службе рассказали, что пилотный проект группа запустила в августе 2019 года, а в мае 2020-го на сайте появился обновленный каталог продукции. На сегодня можно заказать около 400 видов металлопроката.

Продукция на сайте разделена на четыре группы: сортовой и фасонный прокат; листовой прокат; трубный прокат; рулонный прокат.

Информация о каждом продукте в каталоге включает актуальную цену, класс металла, размеры, марку стали, из которой он изготовлен, соответствие товара украинским и международным стандартам качества, области применения.

Купить металлопродукцию могут как розничные, так и оптовые покупатели по всей Украине.

Каждый месяц интернет-магазин посещают более 13 тыс. человек. С начала этого года через сайт и контакт-центр обработано около 3 тыс. заявок и продано свыше 2 тыс. тонн металлопроката.

В пилотном режиме также запущен личный кабинет покупателя, где можно отслеживать статус выполнения заказа и получать уведомления об его изменении. Кроме того, изучается возможность оплаты покупки банковской картой.

МинПром

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